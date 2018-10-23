2018-10-23T16:52:43+03:00
Спорт

«Готов играть на любой позиции»: в ФК «Урал» перешел бывший игрок московского «Спартака»

Контракт 21-летнего защитника рассчитан на три с половиной года
Павел ПИВОВАРОВ
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Новый игрок готов выступить на любой позиции. Фото: пресс-служба ФК "Урал"Новый игрок готов выступить на любой позиции. Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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В стане екатеринбургского ФК «Урал» пополнение: к оранжево-черным присоединился молодой таджикский игрок Шамсиддин Шанбиев. В активе футболиста 48 матчей за ФК «Спартак -2», тренировался правый защитник и с основной командой москвичей, но на поле не выходил. Как рассказал игрок корреспонденту «КП» он готов занять на поле любое место.

- Я готов играть на любой другой позиции. Например, в качестве левого защитника и в опорной зоне. Что касается конкуренции, то я всегда за конкуренцию. Конкуренция всегда помогает становиться лучше. Я рад, что в составе ФК «Урала» есть такой игрок, у которого можно чему-то научиться и составить ему конкуренцию, - уверен амбициозный футболист.

Несмотря на то, что трансфертное окно закрылось в начале сентября, переход стал возможен, в связи со статусом свободного агента Шанбиева. Однако, в соответствии с регламентом РФПЛ игрок будет дозаявлен в ходе нынешнего сезона. В связи с этим фанаты «Урала» смогут увидеть игрока в деле лишь зимой.

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