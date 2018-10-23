Школьник из Екатеринбурга изобрел электронную перчатку для реабилитации людей, переживших инсульт

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-23T16:32:56+03:00

За свою разработку он получил золотую медаль на выставке изобретателей в Индии

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В Индии на днях прошла международная выставка юных изобретателей. Состоялась она в Дели и среди школьников, которые участвовали в ней, был один наш земляк – 17-летний ученик 202-й гимназии Екатеринбурга Даниил Новик. Из Индии он приехал не с пустыми руками, а с золотой медалью, которую получил за свою разработку – «Резоматрицу».

– Что такое «Резоматрица»? – говорит Даниил. – Ну, если говорить просто, то это устройство, которое помогает восстановиться людям, пережившим инсульт. В него входит перчатка с электроникой для считывания биометрических параметров, а также специальные коробочки с роботизированной рукой.

По задумке, чтобы пройти реабилитацию, пациент должен будет надеть перчатку с электроникой и сыграть в специальную компьютерную игру, управляемую как раз перчаткой. Тем самым пациент будет развивать мелкую моторику и мышцы.

Создание прототипа обошлось юному изобретателю в шесть тысяч рублей. Фото: Даниил Новик

Похожие устройства для реабилитации людей, переживших инсульт, уже есть, отмечает изобретатель, однако они делают упор на развитие крупных групп мышц, а «Резоматрица» должна восстанавливать мелкую моторику.– Если пациент пережил тяжелый случай инсульта, он также надевает перчатку с электроникой, кладет ладонь на роботизированную руку, которая находится в специальном боксе, – объясняет юный изобретатель. – После этого роботизированная рука начинает двигаться благодаря чему разминаются пальцы пациента – тем самым мы развиваем чувствительность и восстанавливаем нервные окончания.

– Я с шести лет конструирую различных роботов, – поделился Даниил. – Мне сначала папа помогал. Он у меня инженер-электронщик и показал, насколько это интересная сфера. Предыдущее мое изобретение позволяло управлять роботами с помощью мозга. И новая разработка это логичное развитие той разработки.

За свое изобретение на выставке в Индии Даниил Новик получил золотую медаль. Фото: Даниил Новик

Создание прототипа, который он и повез в Индию, обошлось изобретателю в шесть тысяч рублей. Однако итоговое устройство может стоить гораздо меньше.

– Да я просто дорогой декоративный корпус использовал, да и кучу прототипов до этого делал и они не всегда получались, – пояснил Даниил. – Так-то изобретение может быть дешевле. В ближайшее время мы его доработаем, сделаем эргономичным и отдадим на испытания в какую-нибудь больницу.