На Урале мужчина отрезал знакомому голову и выкинул ее во дворе

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-23T17:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная находка не на шутку перепугала жителей Алапаевска Свердловской области. В разбросанных по двору черных мешках местные жители нашли расчлененное тело мужчины. Причем обнаружили части тела дети. После этого к делу сразу же подключилась полиция и следователи.

Тем же вечером подозреваемого в страшном преступлении вычислили. Им оказался местный житель. Как выяснилось, мужчина во время совместного распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым. Ссора переросла в драку, которая закончилась убийством. Чтобы скрыть следы, злоумышленник расчленил тело своего убитого.

- Конфликт между мужчинами возник на бытовой почве. Подозреваемый уже задержан. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, - рассказали «Комсомолке» в областном СУ СКР.