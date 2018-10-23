2018-10-23T16:52:43+03:00
Звезды

Юрий Дудь тайно приехал на Урал, чтобы снять фильм о главном рэп-открытии года

Новый выпуск посвящен рэперу GONE.Fludd
Олег Галимов
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Блогер посетил Екатеринбург и Челябинск. Фото: скриншотБлогер посетил Екатеринбург и Челябинск. Фото: скриншот
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Блогер Юрий Дудь опубликовал на своем Youtube-канале новый выпуск, посвященный молодому рэперу Александру Бузе, который более известен как GONE.Fludd. Съемки проходили как в привычной для Дудя обстановке, так и на концертах рэпера в Екатеринбурге и Челябинске.

В столице Урала GONE.Fludd выступал 13 октября в «СВОБОДА Концерт Холл» и собрал в зале порядка тысячи человек. В новом выпуске есть кадры из гримерки Бузе с того концерта.

Кадры из гримерки в Екатеринбурге показывают в самом начале выпуска. Фото: скриншот

Кадры из гримерки в Екатеринбурге показывают в самом начале выпуска. Фото: скриншот

- Нас предупредили о приезде Дудя за две недели, - рассказывает «КП-Екатеринбург» арт-директор «СВОБОДА Концерт Холл» Дарья Кашина. – Он приехал с двумя операторами. Никаких документов о неразглашении мы не подписывали, но понимали, что о съемках лучше не распространяться. Мы никак не ожидали, что выпуск выйдет так быстро.

Сразу после выступления Дудь и Бузе отправились в Челябинск. Бывший ведущий «Матч ТВ» порекомендовал своим зрителям обязательно посетить Южный Урал

- Тут можно посмотреть отличный хоккей и сходить на хороший концерт. Но главное, зачем нужно ехать в Челябинск, чтобы понять, в какой стране мы живем.

За считанные часы новый выпуск набрал уже более 200 тысяч просмотров.

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