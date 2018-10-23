На Белоярской АЭС избран новый председатель Общественного совета

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-23T16:52:43+03:00

Им стал ведущий инструктор одного из подразделений

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В Общественном совете Белоярской АЭС прошли перевыборы: новым председателем избран ведущий инструктор учебно-тренировочного подразделения Александр Волокитин. Он призвал членов Совета выдвигать новые предложения по направлениям работы этой организации.

Общественный совет Белоярской АЭС был создан в 2016 году по инициативе работников атомной станции в рамках проекта «Гражданин страны Росатом». Его первым председателем был Андрей Захарцев, впоследствии ставший Главой городского округа Заречный.

- Основной задачей Совета является формирование стратегии развития городского округа Заречный Свердловской области, взаимосвязанной с долгосрочной стратегией развития Белоярской АЭС. Совет вправе предлагать руководству атомной станции и Концерна «Росэнергоатом» направления и формы участия в жизни городского округа: программы в рамках Соглашения между Росатомом и губернатором Свердловской области о дополнительных налоговых отчислениях, благотворительности, атомных грантов на поддержку социальных проектов общественных организаций и так далее, - рассказали в Управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

В настоящее время в Общественный совет Белоярской АЭС входят 30 представителей от разных подразделений атомной станции.