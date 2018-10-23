2018-10-23T16:52:43+03:00
Экономика

Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 миллионов счетов медучреждений

Большинство экспертиз носило плановый характер
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

За девять месяцев 2018 года компания ВТБ МС получила и проверила 94 миллионов счетов, которые поступили от медицинских учреждений за оказанные населению услуги по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Количество поступивших счетов на 7% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

В рамках аудита специалисты страховой компании проверяют правильность заполнения медицинских карт пациентов, фактические сроки и объемы оказанных им медицинских услуг, корректность сумм в выставленных счетах на оплату и др.

Кроме того, по полученным счетам страховая компания провела 4,1 миллиона экспертиз качества и доступности медицинской помощи. К проверке привлекались эксперты – врачи ведущих медицинских организаций субъектов РФ. Большинство экспертиз носило плановый характер. Число выявленных нарушений снизилось на треть.

Обязательная экспертиза проводилась в отношении случаев первичного выхода на инвалидность граждан трудоспособного возраста и детей, выявления внутрибольничного инфицирования, случаев осложнения заболеваний, летальных исходов при оказании медицинской помощи и др.

- Ежедневно граждане нашей страны получают большое количество бесплатных медицинских услуг по полисам ОМС. Задача нашей страховой компании – постоянно следить за их качеством. Это позволяет минимизировать риск различных нарушений, снизить количество жалоб от наших клиентов и повысить уровень оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях нашей страны, - рассказала генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Писатель Александр Проханов приехал в Екатеринбург в поисках «русской мечты»
В среду на Урале завоют сирены
На Среднем Урале подросли зарплаты строителей
Банк УРАЛСИБ провел конференцию для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес»
Крали велосипеды и мороженое: на Урале осудили серийных несовершеннолетних воров и их подельников
В Дегтярске росгвардейцы задержали мужчину, расстрелявшего соседскую «Ладу»
В аэропорту «Кольцово» задержан таджик, который вез нелегальный шокер для защиты от волков
В Екатеринбурге вынесли приговор кассиру, который убил и сжег 17-летнюю подругу
На федеральных трассах Урала установят 12 новых комплексов, следящих за скоростью
Центр единоборств, который построят в Нижнем Тагиле, назовут в честь Хабиба Нурмагомедова
В Свердловской области вновь завоют сирены
Екатеринбург вошел в топ-20 самых пьющих городов России
В Екатеринбурге осудили банду ОПГ, которая незаконно перевела на счета в КНР 595 миллиардов рублей
Выезжают на встречку и гоняют: на Урале на треть выросло число ДТП с пассажирскими автобусами
В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев
В Екатеринбурге откроется выставка в честь 100-летнего юбилея комсомола
Площадь 1905 года превратят в многофункциональное пространство
В Серове бизнесмен за несуществующих работников-инвалидов получил лишние полмиллиона рублей
Екатеринбуржцы смогут увидеть сближение Луны и Урана
Свердловские автоинспекторы за три дня поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей
Экс-глава округа на Урале после суда заплатит 14 миллионов рублей
C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза
На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси
В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер
На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода
«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке
Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово