Обвиняемый в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском показал следователям, как совершил преступление

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-23T12:22:38+03:00

Он уже был судим за убийство пенсионерки в Екатеринбурге. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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Следователи Каменска-Уральского провели следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве 10-летней школьницы Николаем Агеевым. Предполагаемого преступника привезли к многоэтажке на улице Алюминевой и завели в квартиру, где было найдено тело девочки.

Агеев показал, где и как убивал девочку. Фото: соцсети

Свидетелями происходящего стали соседи, которые выложили фотографии в соцсети. В Следственном комитете подтвердили информацию о работе силовиков.

- Следователями СКР по Свердловской области проводились следственные действия в рамках уголовного дела, - сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области

Тело девочки нашли в ванне. Фото: соцсети

По версии следствия, вечером 11 сентября отчим девочки распивал спиртное с 44-летним Агеевым в квартире своей сожительницы, но в тот день женщина работала в ночную смену. После нескольких часов пьяного застолья Агеев избил собутыльника, а девочку изнасиловал и задушил. При этом отчим познакомился с преступником в тот же день, когда возвращался домой из алкомаркета.

Вероятного убийцу поймали через 2 дня в Челябинске, где он скрывался от полиции. Позже выяснилось, что Агеев уже был судим за убийство, а за несколько дней до преступления в Каменске-Уральском совершил серию разбоев в столице Южного Урала.

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