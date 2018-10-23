2018-10-23T11:08:50+03:00
Экономика

Уралмашзавод поставит экскаватор на Сахалин

Отгрузка намечена на конец года
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Предприятие наращивает присутствие в восточных регионахПредприятие наращивает присутствие в восточных регионахФото: Алексей БУЛАТОВ
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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) усиливает свое присутствие в восточных регионах. На днях предприятие заключило контракт с ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК) на поставку карьерного экскаватора ЭКГ-20, изготовленного по спецзаказу – в отличие от базовой модели машина оснащена ковшом с номинальной вместимостью 22 куб.м.

Для Уралмашзавода это первый контракт с «Восточной горнорудной компанией». Стороны подписали его в октябре, отгрузка экскаватора на Солнцевский угольный разрез запланирована на декабрь 2018 года.

- Восточная горнорудная компания» на следующий год планирует значительно увеличить объемы добычи угля на Сахалине. Для выполнения этих планов нам дополнительно потребуется современная тяжелая техника, - отметил исполнительный ди ректор «Солнцевского угольного разреза» Игорь Ковач.

Особенность машины для ВГК – вместимость ковша, который в соответствии с требованиями заказчика к производительности машины увеличен со стандартных 20-ти куб. м до 22-х куб. м. Насыпная плотность породы на Солнцевском угольном разрезе меньше, чем на других горнодобывающих предприятиях, куда ранее УЗТМ поставлял ЭКГ-20. С учетом конкретных горно-геологических условий разреза оснащение машины ковшом номинальной вместимости 22 куб. м позволит, сохранив уровень полезной нагрузки в ковше, увеличить объем экскавации за один цикл на 10%.

Техника УЗТМ ценится по всей стране. Фото: ДИп Свердловской области

Техника УЗТМ ценится по всей стране. Фото: ДИп Свердловской области

- Миссия Уралмашзавода – предлагать заказчикам решения, способствующие выполнению их производственных задач, и мы движемся в этом направлении, изготавливая технику с учетом индивидуальных особенностей работы и потребностей каждой компании, - говорит ди ректор по продажам экскаваторного оборудования УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Константин Смирных.

ЭКГ-20 - флагманский экскаватор Уралмашзавода, оснащенный в стандартной комплектации двадцатикубовым ковшом. В нынешнем году УЗТМ планирует отгрузить заказчикам 13-15 экскаваторов. В настоящее время более двадцати ЭКГ-20 работают на многих крупных горнодобывающих предприятиях России.

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