На вкус - резина: Роскачество раскритиковало колбасу от уральского производителя

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-23T11:01:17+03:00

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Специалисты Роскачества изучили состав «Докторской» колбасы 40 торговых марок. Продукт закупали в 20 российских регионах по цене от 90 до 499 рублей весом от 320 до 1310 грамм. Ученые исследовали «Докторскую» по 70 показателям качества и безопасности, изучив наличие в продукте вредных бактерий, антибиотиков, сторонних ингредиентов, а также вкус и внешний вид.

Во вторник, 23 октября, опубликовали результаты исследования: оказалось, что нарушений при создании продукта хватает. В этот список попал и уральский производитель «Черкашин и партнеръ».

В колбасе свердловского мясокомбината нашли каррагинан, который используют для получения необходимой консистенции, когда в продукте не хватает функционального белка. По ГОСТу его вообще нельзя использовать в колбасе. А если ее делают по ТУ, то каррагинан нужно указать на упаковке. Однако уральский производитель этого не сделал.

В при производстве колбасы мясокомбинат допускает нарушенияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Это нарушение прав потребителей на честную маркировку. Об этом были уведомлены контрольно-надзорные органы, - рассказывают в Роскачестве.

Есть у мясокомбината «Черкашин и партнеръ» и проблемы со вкусом. В исследовании отмечено, что «Докторская» колбаса этого производителя имеет резиноподобную консистенцию и запах пряностей.

Отметим, что ученые пришли к выводу, что серьезных нарушений в колбасе все-таки нет: в ней не нашли бумагу и ДНК животных, не указанных на упаковке.