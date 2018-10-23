ВИЗ-Сталь провела учения по гражданской защите

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-23T10:30:21+03:00

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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела очередные учения по гражданской защите для отработки навыков взаимодействия работников предприятия со спасательными службами на случай нештатных ситуаций.

По сценарию учений на железнодорожном участке автотранспортного цеха якобы «сошла» с рельсов цистерна и произошел «разлив» химических веществ. Смоделированную нештатную ситуацию участники учений разрешили в кратчайшие сроки и в полном соответствии с установленными регламентами.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

После экстренного оповещения диспетчера к месту учебной «аварии» оперативно прибыли спасатели пожарной части «Огнеборец» и скорая помощь. Охранная служба предприятия оцепила территорию. Работники завода оперативно ликвидировали учебную «аварию» и «эвакуировали» условно пострадавшего составителя поездов. Спасатели в кратчайшие сроки утилизировали якобы «разлитые» химические вещества.

- ВИЗ-Сталь регулярно проводит учения по гражданской защите, которые дают возможность каждому сотруднику досконально отработать действия при потенциально возможных нештатных ситуациях. Ежегодно в профилактических мероприятиях в сфере гражданской защиты принимают участие 100% работников производственных подразделений, - рассказали в пресс-службе компании.