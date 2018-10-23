2018-10-23T10:41:58+03:00
Происшествия

В одном из дворов Алапаевска нашли пакет с человеческой головой

Неподалеку обнаружили и остальные части расчлененного тела
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фрагменты тела выставили чуть ли не посредине городаФрагменты тела выставили чуть ли не посредине городаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Некоторые жители Алапаевска уже несколько дней не могут нормально спать. В выходные они обнаружили на улице несколько полиэтиленовых пакетов, стоящих неподалеку друг от друга. Заглянув в один из них, люди чуть было не потеряли сознание - внутри оказалась человеческая голова.

- На нее наткнулись дети, во время вечерней прогулки. Вблизи нашли еще несколько пакетов с другими частями человеческого тела, - делятся люди в паблике Alapaevsk News во Вконтакте.

В областном следственном комитете обнаружение страшной находки подтвердили, но подробности столь дикой расправы пока не разглашают.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выезжают на встречку и гоняют: на Урале на треть выросло число ДТП с пассажирскими автобусами
В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев
В Екатеринбурге откроется выставка в честь 100-летнего юбилея комсомола
Площадь 1905 года превратят в многофункциональное пространство
В Серове бизнесмен за несуществующих работников-инвалидов получил лишние полмиллиона рублей
Екатеринбуржцы смогут увидеть сближение Луны и Урана
Свердловские автоинспекторы за три дня поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей
Экс-глава округа на Урале после суда заплатит 14 миллионов рублей
C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза
На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси
В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер
На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода
«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке
Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово