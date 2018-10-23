В одном из дворов Алапаевска нашли пакет с человеческой головой

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-23T10:41:58+03:00

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Некоторые жители Алапаевска уже несколько дней не могут нормально спать. В выходные они обнаружили на улице несколько полиэтиленовых пакетов, стоящих неподалеку друг от друга. Заглянув в один из них, люди чуть было не потеряли сознание - внутри оказалась человеческая голова.

- На нее наткнулись дети, во время вечерней прогулки. Вблизи нашли еще несколько пакетов с другими частями человеческого тела, - делятся люди в паблике Alapaevsk News во Вконтакте.

В областном следственном комитете обнаружение страшной находки подтвердили, но подробности столь дикой расправы пока не разглашают.