В одном из дворов Алапаевска нашли пакет с человеческой головой
Неподалеку обнаружили и остальные части расчлененного тела
Фрагменты тела выставили чуть ли не посредине городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Некоторые жители Алапаевска уже несколько дней не могут нормально спать. В выходные они обнаружили на улице несколько полиэтиленовых пакетов, стоящих неподалеку друг от друга. Заглянув в один из них, люди чуть было не потеряли сознание - внутри оказалась человеческая голова.
- На нее наткнулись дети, во время вечерней прогулки. Вблизи нашли еще несколько пакетов с другими частями человеческого тела, - делятся люди в паблике Alapaevsk News во Вконтакте.
В областном следственном комитете обнаружение страшной находки подтвердили, но подробности столь дикой расправы пока не разглашают.