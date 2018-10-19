СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-19T17:05:36+03:00

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Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель поддержал идею назвать аэропорт «Кольцово» в честь себя. Свердловчане начнут предлагать свои варианты уже с этого понедельника. Ожидается, что в числе лидеров с Росселем будут писатель Павел Бажов и первый президент России Борис Ельцин.

- Выбирать, конечно же, людям, но я принимал непосредственное участие в организации строительства международного терминала, - рассказал Россель «КП-Екатеринбург». – Это была колоссальная задача, нужно было доказывать, что именно мы достойны нового аэропорта. В итоге обошли Тюмень, Челябинск, Уфу и Челябинск. Если меня не выберут, то отнесусь равнодушно.

Конкурс «Великие имена России» был создан для того, чтобы дать 45 аэропортам страны названия именитых россиян, которые внесли существенный вклад в развитие и становление страны. Новое название для воздушных гаваней будут выбирать по принципу всеобщего голосования. Итоги подведут в начале декабря.

Эдуард Россель высказался о переименовании аэропорта Кольцово в его честь 00:00 00:00

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