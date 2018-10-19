«Лифты не работают, половина дома обесточена»: жители многоэтажки на Сортировке рассказали о последствиях ночного пожара

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-19T16:12:39+03:00

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Житель дома № 11 на улице Таежной Сергей Рыбалов поделился с редакцией «Комсомолки» снимками последствий ночного пожара. Как мы видим, на этажах выгорели стены, потолки, двери лифта, а электрические счетчики расплавились.

Счетчики обгорели и расплавились. Фото: Сергей Рыбалов

- Лифты не работают, полдома обесточена, - рассказывает Сергей. - На этаже вся штукатурка отпала. У меня двое маленьких детей, как тут теперь жить?!

Пожар начался на 9-ом этаже и быстро перекинулся до 15-го. На место ЧП выезжали 25 спецмашин и 73 спасателя МЧС. Еще до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 128 человек, из них как минимум 24 – дети. Пожарные разрешили им вернуться в квартиры лишь в 04:30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/674102" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в доме на Сортировке.

Лифты заработают еще не скоро. Фото: Сергей Рыбалов

На данный момент сообщается, что в числе пострадавших только 3-х месячный ребенок. Он находится в больнице. Точная причина возгорания еще устанавливается, но вполне вероятно, что пожар могли спровоцировать сами жильцы.

- По предварительной информации, в октябре 2016 года отдел надзорной деятельности по Екатеринбургу МЧС России по Свердловской области проводил в доме проверку соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе контроля специалисты выявили нарушения: необеспечение проезда машин спецслужб и захламление мусоропровода, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадали и переходные лоджии. Фото: Сергей Рыбалов

Обслуживанием дома занимается ТСЖ «Уют». Его уже штрафовали на 75 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности.