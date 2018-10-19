2018-10-19T14:40:13+03:00
Общество

Свердловским пенсионерам увеличат прожиточный минимум на 335 рублей

Со следующего года он составит 8846 рублей
Олег Галимов
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Таким образом, рост минимума составит 3,9%Таким образом, рост минимума составит 3,9%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Заксобрания Свердловской области поднимут прожиточный минимум для пенсионеров. Согласно законопроекту, с 2019 года минимум составит 8846 рублей, что на 335 рублей больше нынешнего. Таким образом, прожиточный минимум пенсионеров вырастет на 3,9%.

- Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до 8846 рублей в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом дополнительных средств из областного бюджета подъем минимума не потребует, все доплаты к пенсиям поступят из Пенсионного фонда России.

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