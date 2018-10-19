На Урале из-за угрозы взрыва газопровода эвакуировали больше сотни детей

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-19T11:47:39+03:00

Газопровод повредили во время раскопочных работ, Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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Сегодня в уральском селе Бакряж во время раскопочных работ на улице Заречной повредили газопровод диаметром 63 миллиметра. Из-за угрозы взрыва спасатели эвакуировали расположенный рядом детский сад.

Утечка газа уже локализована. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В целях обеспечения безопасности силами пожарных и администрации из рядом расположенной школы и детского сада были эвакуированы 105 детей и 15 сотрудников, все направлены по домам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Сообщение о происшествии поступило в 12:10 по местному времени.

На данный момент сотрудниками газовой службы газ перекрыт. К счастью газопровод не питает жилой сектор и социально-значимые объекты, поэтому инцидент не сказался на местных жителях.