«Руководство бездействует»: цирк Екатеринбурга хотят закрыть из-за нарушений противопожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-19T11:05:53+03:00

Чтобы привести все в порядок требуется 5 миллионов рублей

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Уже через две недели жители и гости Екатеринбурга могут остаться без городского цирка. Еще в конце сентября Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании здания пожароопасным. Если все замечания МЧС не будут исправлены в ближайшее время, то цирк закроет свои двери с 1 ноября.

По словам директора учреждения Анатолия Марчевского, руководство Росгосцирка знает о ситуации, но бездействует.

- Я лично ездил в Москву и просил выделить деньги, - рассказал «КП-Екатеринбург» Марчевский. – Зданию уже 40 лет, техника и пожарная сигнализация сильно устарели. МЧС и прокуратура шли нам навстречу так как понимали значимость цирка для города. Возможно, придется приостановить работу на две недели, на месяц, это не катастрофа.

Недавно завершилась реставрация купола циркаФото: Алексей БУЛАТОВ

Если цирк так и не устранит нарушения пожарной безопасности, то это отразится не только на его репутации, но и на прибыли. С 29 октября по 4 ноября школьники уйдут на осенние каникулы.

- Билеты на эти даты еще не продавались, у нас запланирована хорошая программа. Но увидят ли ее зрители пока не понятно, - добавил Марчевский.

Апелляцию на решение суда может подать руководство Росгосцирка, но пока этого не произошло. Сейчас у цирка Екатеринбурга идет ремонт фасада, а недавно там отреставрировали купол.