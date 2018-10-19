Количество случаев травмирования граждан на инфраструктуре СвЖД с начала 2018 года снизилось на 16%

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-19T10:55:08+03:00

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Свердловская железная дорога за девять месяцев (январь – сентябрь) 2018 года отмечает снижение количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За 9 месяцев в транспортных происшествиях в зоне движения поездов, связанных с причинением вреда здоровью граждан, было травмировано 88 человек (в 2017 году – 105), в том числе 53 человека – со смертельным исходом (в 2017 году – 69). Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям, в том числе в наушниках и капюшонах, которые не позволяют слышать сигналы приближающегося поезда, а также пересечение путей вне специально оборудованных мест.

Граждане стали более бдительнымиФото: Алексей БУЛАТОВ

По программе, направленной на предупреждение травматизма граждан, СвЖД ведет строительство мостов и пешеходных переходов на участках с интенсивным движением поездов. В этом году крытый пешеходный мост построен на станции Билимбай, аналогичный возводится на станции Перебор. Начато строительство конкорсов на станциях Тюмень и Тобольск. На станции Богданович оборудован сход с моста на платформу №3, чтобы пассажиры могли безопасно и комфортно проходить на посадку в поезда. До конца года планируется завершить строительство одноуровневых пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией в черте города Екатеринбург и на станции Талица.

- Ежегодно проводится ремонт и обновление настилов на пешеходных переходах, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности, - рассказывают в пресс-службе компании.

Одновременно с техническими мероприятиями по повышению безопасности инфраструктуры сотрудники СвЖД проводят профилактические акции, направленные на формирование у взрослых и детей культуры поведения на объектах железной дороги. Совместно с транспортной полицией участвуют в рейдах по пресечению нарушений, посещают учебные заведения с разъяснительными лекциями и беседами, раздают памятки.

Пассажиры должны соблюдать правила безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Особое внимание в начале учебного года уделяется профилактике транспортных происшествий с несовершеннолетними. Сотрудники СвЖД организуют для школьников тематические экскурсии на станции, во время которых показывают подросткам места безопасного нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Всего в рамках осенних профилактических мероприятий проведено порядка 2 тысячи лекций и бесед, в которых участвовали около 80 тысяч детей и взрослых, распространено свыше 10 тысяч памяток.