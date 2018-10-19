2018-10-19T09:26:44+03:00
Происшествия

У Lexus отлетело колесо: Уктус встал в километровую пробку из-за столкновения четырех иномарок

В ГИБДД уточняют информацию о пострадавших
Олег Галимов
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Движение по улице Щербакова оценивается в 3 км/ч. Фото: Александра Канаева/ группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»Движение по улице Щербакова оценивается в 3 км/ч. Фото: Александра Канаева/ группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге на улице Щербакова столкунлись сразу четыре иномарки. По фотографиям из соцсетей видно, что больше всего в аварии пострадали BMW и Lexus, у которого отлетело правое переднее колесо. Также участниками ДТП стали водители Skoda и Audi.

Больше всех в аварии пострадали Lexus и BMW

Больше всех в аварии пострадали Lexus и BMW

- Сообщение о ДТП зафиксировано, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городской ГИБДД. – Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас выехать с Уктуса весьма не просто. Фото: скриншот

Сейчас выехать с Уктуса весьма не просто. Фото: скриншот

Согласно сервися «Яндекс. Карты», на выезде с Уктуса образовалась километровая пробка. Скорость движения не превышает 3-5 км/ч.

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