Проверка слуха: на Урале врач-педиатр задушила трехлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-19T08:54:25+03:00

Однако в Следственном комитете сразу же опровергли шокирующую информацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В закрытом уральском городе Лесном женщина задушила собственного ребенка. Шокирующая информация появилась в местных СМИ накануне вечером и быстро распространилась по всему региону.

Сообщалось, что мать, которая еще недавно работала педиатром, устала от постоянного плача малыша и убила младенца. Наши коллеги из Лесного поверили на слово якобы соседу детоубийцы, который, якобы, наткнулся в ее квартире на полицейских.

Первый же звонок в пресс-службу областного Следственного комитета опроверг слух о расправе.

- Такой информации из Лесного не поступало, мы опровергаем ее, - рассказал «КП-Екатеринбург» помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.