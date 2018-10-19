2018-10-19T08:54:25+03:00
Происшествия

Проверка слуха: на Урале врач-педиатр задушила трехлетнего ребенка

Страшные сводки пришли из закрытого города Лесного
Олег Галимов
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Однако в Следственном комитете сразу же опровергли шокирующую информациюОднако в Следственном комитете сразу же опровергли шокирующую информациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В закрытом уральском городе Лесном женщина задушила собственного ребенка. Шокирующая информация появилась в местных СМИ накануне вечером и быстро распространилась по всему региону.

Сообщалось, что мать, которая еще недавно работала педиатром, устала от постоянного плача малыша и убила младенца. Наши коллеги из Лесного поверили на слово якобы соседу детоубийцы, который, якобы, наткнулся в ее квартире на полицейских.

Первый же звонок в пресс-службу областного Следственного комитета опроверг слух о расправе.

- Такой информации из Лесного не поступало, мы опровергаем ее, - рассказал «КП-Екатеринбург» помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

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