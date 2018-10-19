Проверка слуха: на Урале врач-педиатр задушила трехлетнего ребенка
В закрытом уральском городе Лесном женщина задушила собственного ребенка. Шокирующая информация появилась в местных СМИ накануне вечером и быстро распространилась по всему региону.
Сообщалось, что мать, которая еще недавно работала педиатром, устала от постоянного плача малыша и убила младенца. Наши коллеги из Лесного поверили на слово якобы соседу детоубийцы, который, якобы, наткнулся в ее квартире на полицейских.
Первый же звонок в пресс-службу областного Следственного комитета опроверг слух о расправе.
- Такой информации из Лесного не поступало, мы опровергаем ее, - рассказал «КП-Екатеринбург» помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.