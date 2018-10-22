2018-10-22T19:44:27+03:00
Общество

Осужденная за репост воспитательница из Екатеринбурга обвинила рэпера Oxxxymiron в керченской бойне

Речь идет о клипе на песню «Последний звонок»
Олег Галимов
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Евгения Чудновец будет добиваться блокировки ролика в Сети. Фото: соцсетиЕвгения Чудновец будет добиваться блокировки ролика в Сети. Фото: соцсети
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Клип на песню известного российского рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» стала причиной массового убийства в Керчи. К такому выводу пришла осужденная за репост Евгения Чудновец. Бывшая воспитательница одного из детских садов из Екатеринбурга уже пожаловалась на ролик в Роскомнадзор с требованием заблокировать его на Youtube.

Фото: скриншот из того самого клипа

Фото: скриншот из того самого клипа

- Роскомнадзор создан для того, чтобы отсматривать и убирать вредоносную информацию в интернете, — объяснила Чудновец. - Поскольку клип, который я обнаружила, находится на ресурсе Youtube в открытом доступе, посчитала необходимым обратить внимание роскомнадзоровцев, дабы те в скором порядке попросили руководство Youtube о блокировке данного видео на их канале.

По мнению активистки, рэпер объясняет «как пойти и совершить массовое убийство детей»

- Я все-таки надеюсь, что рэпер удалит свою песню "Последний звонок" или перепишет ее, - пишет Чудновец в Facebook. - Так как она, на мой взгляд, очень опасна. Ведь в ней обрисовывается план для подростка как пойти и совершить массовое убийство детей. Никакого намека на мораль в ней нет, поэтому ее нужно переписать и добавить слова о том, что всегда есть выход из ситуации и что не нужно кончать жизнь самоубийством.

После такой инициативы Евгении стали поступать оскорбления от фанатов рэпера.

Отметим, что клип не является официальным видео от российского рэпера. Это нарезка фанатов мцзыканта из эстонского фильма "Класс".

Евгения Чудновец стала известна на всю страну после того, как в 2016 году ее приговорили к 5 месяцам колонии за репост во «ВКонтакте» ролика с издевательствами над обнаженным ребенком. В марте 2017 года приговор был отменен, и женщина вышла на свободу.

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