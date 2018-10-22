Житель Екатеринбурга продает за полмиллиона рублей клюшку с автографом Павла Дацюка

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-22T16:00:45+03:00

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Екатеринбуржец Егор Климов выставил на продажу клюшку с автографом именитого хоккеиста Павла Дацюка. За нее он просит 500 тысяч рублей и уверен, что за рубежом мог бы продать ее дороже. Объявление размещено на сайте Avito.

Несмотря на заоблачную цену, такой клюшкой можно и поиграть в хоккей. Фото: предоставлено Егором Климовым

- Клюшку подарили моему отцу на день рождения 10 лет его друзья, - рассказал «КП-Екатеринбург» Егор. – Он сам принял решение продать ее. В Европе или Америке за нее можно было бы выручить 5000 евро.

Павел Дацюк является воспитанником свердловской хоккейной школы. Он единственный в мире хоккеист, который выигрывал Олимпийские игры ( 2018 год), Кубок Стэнли (2002 и 2008 года), а также Кубок Гагарина (2017 год) и Чемпионат мира (2012 год). Сейчас 40- летний нападающий выступает за питерский СКА.