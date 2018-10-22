ВИЗ-Сталь на 9% увеличила объемы производства и продаж за 9 месяцев 2018 года

22 Окт. 15:51 2018-10-22T15:50:29+03:00

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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) с января по сентябрь 2018 года увеличил выпуск продукции к уровню аналогичного периода 2017 года на 9% - до 128 тысяч тонн при загрузке производственных мощностей 100%.

Объемы продаж трансформаторного проката относительно аналогичного периода прошлого года выросли за 9 месяцев 2018 года на 9% - до 127 тысяч тонн. Позитивная динамика связана с повышением мирового спроса на трансформаторную сталь.

В общем объеме продаж 80% составили экспортные поставки. Более 90% отгрузок осуществляется по долгосрочным контрактам. Ключевыми направлениями сбыта остаются Индия, страны Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.