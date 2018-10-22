2018-10-22T14:22:57+03:00
Экономика

ЕВРАЗ НТМК сократил остатки на складах на 10 %

За счет обновления системы
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Фото: пресс-служба ЕВРАЗ-НТМКФото: пресс-служба ЕВРАЗ-НТМК
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На ЕВРАЗ НТМК впервые в России внедрили систему оперативного планирования производства на базе решений SAP ERP и SAP APO PP/DS. Система изменила процесс заказа, планирования производства и изготовления запасных частей. По итогам внедрения уровень складских запасов снизился на 10%.

Новая система позволила эффективно вести учет заявок, оперативно планировать и управлять производством. Заявки на изготовление запчастей размещаются в электронной системе, где учитываются сроки поставки, лимиты по ресурсам, приоритетность. Все заказы отслеживаются, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения параметров. В системе есть возможность оперативного перепланирования, что помогает более точно оценить производственные мощности и увеличить количество заказов, исполняемых в срок.

- Это был сложный проект, – отметил главный механик ЕВРАЗ НТМК Андрей Зудов. – Мы выпускаем более тысячи видов разных номенклатур и практически каждая деталь имеет свой индивидуальный маршрут. Планировать производство в имеющихся программах было очень непросто. Внедрение новой системы помогло автоматизировать ручные операции, меньше времени тратить на подготовку отчетов, вести единое для всех подразделений производственное планирование. Мы смогли загрузить каждый станок и агрегат на 100 %.

Результаты планирования, исполнения и перемещения заказов стали прозрачными и доступными. Система позволяет формировать стандартные и кастомизированные оперативные и аналитические отчеты. Автоматизация процессов планирования, в том числе формирование потребностей в сырье, помогает более точно сформировать заявку на закупку, сократить цикл производства запасных деталей. Эти факторы помогли устранить существующие проблемы и перейти к эффективному управлению складскими запасами, повысить производительность участков собственного изготовления запасных частей, оптимизировать численность специалистов, занятых в планировании, нарастить показатель оборачиваемости сырья и материалов.

В дальнейшем систему можно будет использовать для планирования и учета инструментов для механической обработки. Станки оснастят терминалами двусторонней связи для обмена данными.

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