2018-10-22T14:10:34+03:00
Экономика

ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе

Отобраны 12 инновационных решений
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ провел отбор проектов в рамках корпоративного акселератора, организованного на базе GenerationS от РВК. По результатам презентаций, с которыми выступили 32 финтех-проекта, были отобраны 12 инновационных решений для дальнейшего тестирования и пилотирования.

Среди проектов, прошедших отбор в акселератор ВТБ, решения с использованием биометрической идентификации, технологии для персонализации отношений с клиентами, решения по автоматизации контакт-центров, технологии генерации целевых клиентов, интеллектуальная платформа для анализа и управления данными, конструктор документов с использованием искусственного интеллекта и другие.

В состав экспертного жюри вошли главы глобальных бизнес-линий банка — руководители корпоративно-инвестиционного, а также среднего и малого бизнеса, представители розничного направления и подразделений поддержки и контроля. Они оценивали стартапы по таким критериям, как бизнес-потенциал и инновационность технологий, конкурентные преимущества и готовность работать с проектом в качестве бизнес-заказчика в рамках тестирования в акселераторе.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

После отбора команды проектов совместно с бизнес-заказчиками из подразделений банка проверят применимость своих решений на практике. С представителями технологических стартапов будут работать кросс-функциональные команды ВТБ – совместно они сформируют бизнес-кейсы, доработают решения под новые требования и проведут их тестирование. В марте 2019 года будут подведены итоги, а стартапы, показавшие наилучший результат, получат возможность интеграции своих решений в бизнес-процессы и клиентские сервисы ВТБ.

- Вместе с отобранными проектами нам предстоит в ближайшие месяцы создавать продукты и сервисы ВТБ для наших клиентов на несколько лет вперед. Проекты отбирали люди, чья работа — это оперативное реагирование на меняющиеся потребности клиентов. С теми стартапами, чьи решения не попали в акселератор, мы также готовы продолжить диалог и найти в банке заинтересованных бизнес-заказчиков, — отметила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Корпоративный акселератор ВТБ был запущен в мае этого года совместно с GenerationS для поиска инновационных решений в целях последующего их тестирования и пилотирования в банке. На участие в акселераторе было подано 190 заявок от стартапов из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларусь. Наиболее популярный сегмент предложенных финтех-командами решений новые банковские продукты и инструменты коммуникаций с потребителями.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза
На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси
В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер
На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода
«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке
Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово
На Урале осужден создатель финансовой пирамиды, укравший у клиентов 83 миллиона рублей
Свердловские энергетики направят на модернизацию сетей полмиллиарда рублей
Банк УРАЛСИБ занял 6-е место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
На скандальный МУП «Золушка», который кормит школьников, завели уголовное дело
Жительница Кировграда убила приятеля, который испортил ей свидание
Плату брала бытовой техникой: в Ирбите осудили цыганку, которая «исцеляла» по телефону
В Екатеринбурге за три недели новоселье отпраздновали 130 сирот
На городском пруду Екатеринбурга начали сносить плавучую полусферу
Эксперты положительно оценили архитектуру, инженерию и цену магистрали Екатеринбург - Челябинск
Житель Новоуральска за угрозу продавщице электрошокером может сесть на 10 лет
Олимпийская чемпионка по бегу возглавит департамент в администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге запустили горячую линию по теплу
На Среднем Урале за два миллиона рублей разработают туристический маршрут о Романовых
На площади Обороны за 1,5 миллиона высадят 40 кустарников и 15 деревьев
В Талице 19-летний парень обокрал магазин с помощью мусорного контейнера
В середине недели в Екатеринбурге потеплеет до +10 градусов Цельсия
На улице Смазчиков легковушка попала под трамвай
Уральский спасатель стал чемпионом мира на соревнованиях, проходивших в Латвии
В дома на улице Шевченко вернулась горячая вода, пропавшая после прорыва трубы
Cотрудники ГУФСИН сдали 10 литров донорской крови