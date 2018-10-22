Тест: какой автомобиль вам подходит?
Разбираемся в новинках автопрома
Фото: сайт Renault
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Рынок автомобилей пополнился несколькими эксклюзивными моделями от Renault. Давайте вместе разберемся в плюсах новых автомобилей и для кого они предназначены?
1Ваш возраст?
Правильный ответ:
2Ваш пол?
Правильный ответ:
3Стаж вождения?
Правильный ответ:
4Вы часто меняете личные автомобили?
Правильный ответ:
5Для каких поездок вы используете личный автомобиль?
Правильный ответ:
6Какой стиль езды вы предпочитаете?
Правильный ответ:
7Что для вас главное в автомобиле?
Правильный ответ:
8Какие габариты личного автомобиля подойдут вам?
Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам подойдет удобный и функциональный Renault KAPTUR Extreme. Его особенность – фирменные светодиодные фары, кожаный салон и накладки. Элегантный образ автомобиля гармонично сочетается с дизайном и новейшими технологиями. Эта модель создана для того, чтобы дополнить ваш уникальный стиль и подчеркнуть индивидуальность.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам подойдет Renault KAPTUR PLAY, привлекающий опытных автолюбителей ярким дизайном и инновационными технологиями. Эта лимитированная серия представлена в красном цвете с новыми элементами персонализации интерьера и оснащена мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам точно подойдет Дастер Дакар в новой версии.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Мощный Логан в новой версии. Отличный автомобиль, который по результатам теста прекрасно впишется в образ вашей жизни.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам подойдет новый «Сандеро Стэпвэй», который появится на российском ранке в ноябре этого года. Это одна из самых ярких премьер Московского автосалона.
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