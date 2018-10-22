Уральский перинатальный центр принимает до 70 родов каждый уикенд
Ольга Ксенофонтова, заместитель главного врача Екатеринбургского клинического перинатального центра рассказывает, как изменилось родовспоможение за последние годы и как теперь выхаживают недоношенных младенцев
Гость: Ольга Ксенофонтова, заместитель главного врача Екатеринбургского клинического перинатального центраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский перинатальный центр принимает до 70 родов каждый уикенд
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