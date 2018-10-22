2018-10-22T15:59:53+03:00
Полезное радио: Здоровье

Уральский перинатальный центр принимает до 70 родов каждый уикенд

Ольга Ксенофонтова, заместитель главного врача Екатеринбургского клинического перинатального центра рассказывает, как изменилось родовспоможение за последние годы и как теперь выхаживают недоношенных младенцев
Юлия НЕДОСЕКОВА
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Гость: Ольга Ксенофонтова, заместитель главного врача Екатеринбургского клинического перинатального центраГость: Ольга Ксенофонтова, заместитель главного врача Екатеринбургского клинического перинатального центраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский перинатальный центр принимает до 70 родов каждый уикенд

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