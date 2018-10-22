Суд продлил арест подросткам, убившим инвалида в Березовском

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-22T11:11:00+03:00

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Городской суд Березовского продлил арест четверым подросткам, которые забили до смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат матери погибшего.

- Меру пресечения продлили до 11 декабря, - рассказал адвокат Евгений Кочешков. – Это было ожидаемо.

Чудовищное по своей жестокости убийство произошло между гаражей 9 августа. Подростки ради забавы заманили Рудакова в тихое место и принялись избивать. Из-за врожденного дефекта речи они приняли Диму за наркомана. Когда он умолял их пощадить его – изверги начали прыгать по его голове. В результате они выдавили ему глаз и сломали кадык.

Двоих 16-летних подростков отправили в СИЗО, остальные отделались домашним арестом. В ходе расследования убийства выяснилось причастность одного из убийц к угону автомобиля, за что он получил год ограничения свободы.

- Дети были не напуганы. Когда их поместили в СИЗО, они восприняли это как должное, - рассказывал психолог Кировградской детской колонии Юрий Векшин в эфире радио "КП" - Екатеринбург (92,3 FM). - Они не понимают, что нанесли увечья несовместимые с жизнью. Уверяют, что это был наркоман. И они избавили от него мир. Они отдавали себе отчет в том что делали. К тому же были в состоянии алкогольного опьянения.

Все происходящее среди гаражей снимала на видео 13-летняя девочка Алина (имена детей изменены – прим.ред.), которая в силу возраста избежала привлечения уголовной ответственности. Сторона обвинения пыталась через суд изолировать ее от общества, но ходатайство было отклонено. На данный момент школьница по-прежнему на свободе и обучается на дому.

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