2018-10-20T22:01:42+03:00
Происшествия

На перевале Дятлова пропал человек

Мужчину последний раз видели 5 октября
Елена БЛАГИНИНА
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На трагически известном перевале Дятлова продолжаются исчезновенияНа трагически известном перевале Дятлова продолжаются исчезновения
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На печально известно перевале Дятлова, расположенном в уральских горах, пропал человек. Мужчину по имени Андрей Монин потеряли его знакомые. Клич о помощи кинул Константин Кузнецов - гид, который периодически водит экскурсии на загадочный перевал.

- Внимание! В районе избы Ильича пропал манси Андрей Монин, - обратился Кузнецов к походникам. - Если кто-то встречал его после 5 октября - дайте знать!

Последний раз Монина видели две недели назад - за это время с ним многое могло произойти. Манси - малочисленный народ, который обитает неподалеку от перевала. Его представителей часто встречают отчаянные туристы, решившие покорить уральские горы. Отметим, база Ильича - одна из знаковых точек по пути на перевал Дятлова, она расположена неподалеку от трагического места.

Кстати, это уже не первое исчезновение на перевале. В январе 2016 года в небольшом сарае в горах рядом с перевалом нашли окоченевший труп местного отшельника по имени Олег. А летом того же года там пропала туристка, которая, к счастью, нашлась через несколько дней.

Напомним, первое ЧП произошло там больше 50 лет назад. В начале февраля 1959 года на севере Свердловской области пропала, а потом, как выяснилось, погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента 5 курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно.

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