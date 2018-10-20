«Урал» на своем поле упустил победу в матче с самарскими «Крыльями Советов»

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-20T16:53:14+03:00

После 11 игр у команды из Екатеринбурга всего лишь 12 очков Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На стадионе «Екатеринбург Арена» завершился матч 11 тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Удивительно, но до сегодняшнего дня эти команды шесть раз встречались между собой в новейшей истории, и пять раз сыграли вничью.

Игра в Екатеринбурге получилась не очень результативной, но зрелищнойФото: Алексей БУЛАТОВ

Для обоих коллективов игра в уральской столице была своего родом битвой за «место под солнцем»: и те и другие крайне неудачно начали первенство страны и, судя по всему, будут в числе претендентов на вылет по итогам года. Иными словами отступать уже некуда и нужно брать очки в каждом матче.

Несмотря на холодную уральскую погоду фанаты пришли поддержать любимый клубФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с первых минут стало понятно, что «шмели» будут играть первым номером и постараются решить все вопросы о победителе еще в первом тайме. Первый мяч в ворота гостей залетел уже на 6-ой минуте, после подачи в штрафную отличился Эрик Бикфалви, но судья зафиксировал нападение на вратаря «Крыльев» Сергея Рыжикова.

Упорный прессинг на чужой половине поля принес результат «Уралу» лишь к 30-й минуте, когда удалось задействовать практически всю группу атаки. Бикфалви с правого фланга навесил во вратарскую на Димитрова, а болгарин сразу же перевел мяч на свободного форварда Панюкова, которому оставалось лишь спокойно отправить мяч в сетку.

На перерыв команды уходили с подавляющим преимуществом хозяев по владению мячом: 66% на 34%. Выходя на второй тайм защита самарцев явно была мыслями не на футбольном поле. А как еще объяснить три опаснейших удара по воротам Рыжикова за полторы минуты?

Бывший вратарь сборной России отыграл блестяще и не позволил «Уралу» снять все вопросы о победителе.

В самом начале второго тайма Эль-Кабир не смог в ближнем бою переиграть вратаря РыжиковаФото: Алексей БУЛАТОВ

Такое бодрое начало пагубно сказалось для на игре хозяев в обороне. Юный полузащитник Андрей Егорычев на ровном месте потерял мяч в центре поля и почему-то решил не отрабатывать в защите и поплелся назад пешком.

Тем временем футболисты с берегов Волги воспользовались своей первой толковой атакой и сравняли счет на 51-й минуте. После обреза мяч оказался на левом фланге у француза Йоана Молло, который технично пробил с 17-ти метров в дальний угол - голкипер Годзюр отбил мяч прямо на набегающего справа нападающего Канунникова. 1-1. Все шло как по сценарию почти всех игр этих команд в чемпионате: «Урал» забивает - «Крылья» отыгрываются.

Игрок сборной России на ЧМ-2014 без проблем сыграл на добивании и сравнял счет в матчеФото: Алексей БУЛАТОВ

Радость тренерского штаба Миодрага Божовича длилась не долго, ведь уже через 4 минуты самарцы остались вдесятером – Виталий Денисов срубил на фланге соперника и получил вторую желтую карточку.

Крайний защитник пытался оспорить свое удалениеФото: Алексей БУЛАТОВ

Численное преимущество никак не отразилось на игре «Урала» в атаке и складывалось такое впечатление, что хозяева впринципе и не прочь разойтись миром. На 70-й минуте оплошавшего ранее Егорычева сменил Алексей Евсеев и возможно, это худшее тренерское решение Дмитрия Парфенова.

Евсеев провел на поле 18 минут и заработал для своей команды лишь удалениеФото: Алексей БУЛАТОВ

Первый «горчичник» полузащитник схлопотал отыграв менее 10 минут за фол в центральной зоне, а под занавес матча и вовсе решил возродить интригу в игре. На 88-й минуте арбитру пришлось показать Евсееву вторую желтую, которая автоматически превратилась в красную, за удар по ногам сзади.

Ярослав Годзюр неоднократно выручал свою команду, но вновь не смог отыграть на нольФото: Алексей БУЛАТОВ

Получилось так, что команды завершили матч с равным счетом и составами, хоть и немного не полными. Теперь «Урал» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь 12 очков.

Юные кадеты просили майку у капитана «Урала» Артема ФидлераФото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет на своем поле 27 октября против одноименного клуба из Уфы.