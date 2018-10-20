ФК "Урал" сыграл вничью с "Крыльями Советов"

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-20T17:05:09+03:00

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ФК «Урал» сыграл с самарской командой «Крылья Советов» со счетом 1:1. Долгожданный матч закончился досадной ничьей - большинство болельщиков лишь расстроенно вздохнули после матча. Впрочем, многие поддержали клуб несмотря на такой счет, мол, не проиграли, и хорошо!

- Футболисты нашей команды активно начали встречу, - рассказали в пресс-службе ФК "Урал". - У ворот Сергея Рыжикова регулярно возникали опасные моменты. Один из них даже завершился голом. Но арбитр его не засчитал. Наши футболисты наносили удары с разных позиций, но каждый раз удача была на стороне обороняющейся команды.

Болельщики с напряжением следили за игройФото: Алексей БУЛАТОВ

В середине тайма игра на некоторое время успокоилась, но вскоре "шмели" с близкого расстояния отправили мяч в сетку.

Игра была очень напряженнойФото: Алексей БУЛАТОВ

- Стартовые минуты во втором тайме вновь активно провели наши футболисты, - подчеркивают в "Урале". - Голевой момент был у Отмана Эль Кабира, который с близкого расстояния пробил в голкипера. А в ответной атаке команда из Самары сравняла счет – 1-1. После первого удара Годзюр отбил мяч в самом углу, но через мгновение Максим Канунников отправил снаряд в сетку.

Команды разошлись со счетом 1:1Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше в ходе игры были и желтые карточки, и голевые моменты, но... Динамичная игра оказалась "ничейной". Счет сохранялся до финального свистка, и в конце болельщики обеих команд были немного разочарованы - всем хотелось лучших результатов.