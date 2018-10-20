"Куропатки попали в двигатель": самолет "Уральских авиалиний" задержал вылет из Омска в Москву на 11 часов
- Просим вас покинуть самолет, - обратился командир воздушного судна к пассажирам рейса "Омск-Москва".
Люди послушно покинули борт и вскоре узнали: полет пришлось отложить из-за того, что в двигатель самолета попали... куропатки!
- Причиной задержки рейса Омск-Москва стало попадание стаи птиц в турбину одного из двигателей воздушного судна во время руления по ВПП, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе "Уральских авиалиний". - Самолёт от земли не отрывался.
Пассажиры вернулись в аэропорт. В Омск, тем временем, направили резервный борт, на котором пассажиры смогли улететь в пункт назначения. В Домодедово самолет из Омска приземлится не ранее 17.50 по московскому времени.
- На борту находилось 157 пассажиров, - добавили в "Уральских авиалиниях". - На время ожидания рейса все они были обеспечены питанием и напитками в соответствии с ФАП.