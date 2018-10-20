"Куропатки попали в двигатель": самолет "Уральских авиалиний" задержал вылет из Омска в Москву на 11 часов

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-20T11:56:59+03:00

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- Просим вас покинуть самолет, - обратился командир воздушного судна к пассажирам рейса "Омск-Москва".

Люди послушно покинули борт и вскоре узнали: полет пришлось отложить из-за того, что в двигатель самолета попали... куропатки!

- Причиной задержки рейса Омск-Москва стало попадание стаи птиц в турбину одного из двигателей воздушного судна во время руления по ВПП, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе "Уральских авиалиний". - Самолёт от земли не отрывался.

Пассажиры вернулись в аэропорт. В Омск, тем временем, направили резервный борт, на котором пассажиры смогли улететь в пункт назначения. В Домодедово самолет из Омска приземлится не ранее 17.50 по московскому времени.

- На борту находилось 157 пассажиров, - добавили в "Уральских авиалиниях". - На время ожидания рейса все они были обеспечены питанием и напитками в соответствии с ФАП.