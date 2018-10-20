2018-10-20T11:27:04+03:00
Происшествия

Под Новой Лялей в ДТП погибли 4 человека

Еще один попал в больницу
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: ГУ МВД по Свердловской областиФото: ГУ МВД по Свердловской области
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Сегодня ночью в 03:30 на 284 километре трассы Екатеринбург-Серов произошло страшное ДТП. Водитель Mitsubishi Lancer мчался со стороны столицы Урала, но выбрал неподходящую скорость и вылетел на встречную полосу. Там в это время ехала Лада Гранта. На большой скорости автомобили столкнулись.

Авария оказалась смертельной: 24-летний водитель и два пассажира иномарки скончались на месте происшествия. 29-летний водитель Лады скончался позже, после прибытия врачей "Скорой помощи". 34-летнего пассажира Лады сейчас спасают врачи - мужчину доставили в Новолялинскую районную больницу.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- В настоящее время представители МВД устанавливают личности пассажиров иномарки и более подробные причины аварии, - рассказал Валерий Горелых, руководитель ГУ МВД по Свердловской области. - Уже известно, что Ладой управлял житель Екатеринбурга, его стаж вождения – 10 лет. Водитель Mitsubishi, житель поселка Лобва, его стаж составляет 3 года.

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