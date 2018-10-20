2018-10-20T09:18:15+03:00
Общество

Дочь уральского политика прошла в шоу «Голос»

17-летняя Арина Багарякова исполнила песню Yesterday
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

На "1 канале" начался новый сезон шоу "Голос". И уже во втором выпуске там "засветилась" жительница Екатеринбурга. 17-летняя Арина Багарякова, дочь экс-первого замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова, приехала в Москву из столицы Урала специально чтобы спеть жюри песню. Она выбрала композицию Yesterday. И незадолго до конца песни к ней повернулась... Ани Лорак!

- В 17 лет петь такую композицию и так справиться с заданием... Улыбнись, ты прошла в проект! - поздравила наставница.

- Вы сильно волновались, - отметил Константин Меладзе. - Думаю, потому что эта интерпретация вам не подходит. Надо петь соответственно своему возрасту - не выделываться, а просто петь...

Арина Багарякова на шоу "Голос".Видео "1 канал"Елена БЛАГИНИНА

Арина кивнула и обнялась с каждым членом жюри, поблагодарив за то, что она попала в проект. К слову, девушка уже не первый раз на большой сцене - она давно занимается музыкой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руководитель отдела криминалистики: «Насильника, орудовавшего 23 года в Екатеринбурге, мы нашли по ДНК»
Накануне Дня криминалистики в Свердловском следственном комитете рассказали, как по капле крови выйти на убийцу и можно ли найти на перевале Дятлова улики, раскрывающие тайну гибели туристов
Новости 24
Cотрудники ГУФСИН сдали 10 литров донорской крови
На заводе имени Калинина мужчина сорвался с крыши во время работы
В Екатеринбурге новую транспортную схему Екатеринбурга начнут обсуждать 22 октября
На Шевченко ночью забил гейзер
В Екатеринбурге пройдет концерт для заключенных посвященный столетию расстрела царской семьи
Екатеринбуржцы прогуляли 2 миллиона рублей от продажи телефонов, украденных в Перми
На Среднем Урале планируют в два раза увеличить операции по трансплантации
Глава Гордумы Екатеринбурга просит увеличить компенсацию депутатам, чтобы они лучше работали
Музыка Рахманинова, спектакль про Ахматову и фото мастер-класс: на Урале пройдет «Ночь искусств»
Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей
В Белоярке завели уголовное на главу МУПа, который заплатил за несуществующий газопровод
В Асбесте из-за загрязнения воздуха закрыли строительный завод
На Среднем Урале по подозрению в убийстве ищут двух бомжей из Читы
В аэропорт «Кольцово» прилетели 400 килограммов театральных декораций
В Екатеринбурге в 2,5 раза выросло число аварий с пассажирскими автобусами
Свердловская область потратит 300 миллионов рублей на ледовую арену УГМК
В Екатеринбурге изменится расписание автобусов № 17
На 10 перекрестках Екатеринбурга установят новые светофоры
Екатеринбуржец за долги лишился барной стойки и кожаного дивана
Дом в Екатеринбурге, где из-за пожара пострадали дети, штрафовали за нарушение безопасности
День народного единства в Екатеринбурге отметят крестным ходом