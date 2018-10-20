Дочь уральского политика прошла в шоу «Голос»
На "1 канале" начался новый сезон шоу "Голос". И уже во втором выпуске там "засветилась" жительница Екатеринбурга. 17-летняя Арина Багарякова, дочь экс-первого замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова, приехала в Москву из столицы Урала специально чтобы спеть жюри песню. Она выбрала композицию Yesterday. И незадолго до конца песни к ней повернулась... Ани Лорак!
- В 17 лет петь такую композицию и так справиться с заданием... Улыбнись, ты прошла в проект! - поздравила наставница.
- Вы сильно волновались, - отметил Константин Меладзе. - Думаю, потому что эта интерпретация вам не подходит. Надо петь соответственно своему возрасту - не выделываться, а просто петь...
Арина Багарякова на шоу "Голос".Видео "1 канал"Елена БЛАГИНИНА
Арина кивнула и обнялась с каждым членом жюри, поблагодарив за то, что она попала в проект. К слову, девушка уже не первый раз на большой сцене - она давно занимается музыкой.