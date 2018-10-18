2018-10-18T17:14:43+03:00
Общество

«Имени Ельцина или Бажова»: аэропорт Екатеринбурга поменяет свое название

Рассказываем, как принять участие в голосовании
Олег Галимов
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Итоги подведут в конце ноябряИтоги подведут в конце ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале октября Общественная палата Российской Федерации объявила о проведении общенационального конкурса по выбору и присвоению международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Всего в конкурсе участвует 45 воздушных гаваней. В их числе и аэропорт «Кольцово».

Конкурс «Великие имена России» стартует уже в этот понедельник. Жители сами будут определять, чье имя украсит фасады аэропортов. В качестве претендентов - выдающиеся россияне, которые внесли вклад в развитие региона и страны. На Урале инициатива уже вызвала много споров, ведь достойных кандидатов в истории края немало. Порой, звучат и самые неожиданные предложения. Так было на круглом столе, который прошел накануне.

В этом году аэропорт Екатеринбурга побьет свой рекорд пассажиропотока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году аэропорт Екатеринбурга побьет свой рекорд пассажиропотокаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я предлагаю назвать наш аэропорт имени Петра Чайковского. Великий композитор жил в Алапаевске! – воскликнул депутат Гордумы Дмитрий Киселев. – Он писал гражданскую музыку и достоин быть одним из претендентов.

- Вы забываете, что Петр Ильич жил на Урале один год и восемь месяцев, а потом весьма нелестно отзывался о регионе, - возразили ему другие участники заседания.

Впрочем, сейчас в лидерах голосования имена писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, основателей Екатеринбурга Василия Татищева и Вильгельма де Геннина, маршала Жукова и представителей рода Демидовых.

К тому же накануне организаторы сняли мараторий, который был наложен на имена политический деятелей XX века. Поэтому не исключено, что в лидеры попадут первый президент России Борис Ельцин и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

- Это очень важный патриотический хайп, - считает основатель свердловского рок-клуба Александр Пантыкин, - Добавив в название аэропорта имя великого человека, мы привлечем внимание к истории России и отдельных регионов. В финале все решит чистая математика, победит тот, за кого больше проголосуют. Предсказать исход невозможно.

- Предложения уральцев будем собирать до конца октября, - говорит председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. – Мы ничего не навязываем и учтем все обращения, даже негативные. Уверен, что нас ждет много неожиданных вариантов. Переименовывать само название «Кольцово» мы не будем, лишь добавим приставку к нынешнему названию. Аэропорт «Кольцово» имени такого-то великого человека…

КОНКРЕТНО

Как будут выбирать дополнительное название?

Голосование стартует с 22 октября на сайте конкурса «Великие имена России» и Общественной палаты РФ. Населению будет предложен список имен видных культурных и общественных деятелей. А также будет возможность предложить свой вариант.

Кстати, его вы можете предложить и устно. Идеи и предложения будут принимать до 28 октября в Общественной палате Свердловской области по адресу: улица Малышева, 101, офис 305.

Следующий этап конкурса пройдет с 29 октября по 7 ноября. Через социальные опросы будет определена тройка лидеров.

На финишную прямую конкурс выйдет с 8 по 30 ноября. Для этого в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах появятся специальные пункты, где каждый сможет проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». То есть в Екатеринбурге вы сможете проголосовать за название аэропорта в Санкт-Петербурге.

Если вы против любых изменений, ваше мнение также учтут. Более того, если большинство свердловчан не поддержат инициативу, то «Кольцово» сохранит свое прежние название.

КСТАТИ

В Ростове аэропорт назвали именем казака, а в Саратове именем космонавта

Наглядным примером удачного присвоения чьего-то имени аэропорту продемонстрировали в Ростове-на-Дону. Там обновленная воздушная гавань открылась в 2016-м году. Название для него выбирали всей областью. В итоге ростовчане остановились на казаке Матвее Платове, которому посвятили экспозицию в терминале.

Аналогичная ситуация и в Саратове - там строящийся аэропорт назвали в честь Юрия Гагарина. Оформят воздушную гавань в космическом стиле.

СПРАВКА «КП»

«Кольцово» - крупнейший региональный аэропорт России. На протяжении 15 лет (до 2015 года) он был пятым по объёму годового пассажиропотока аэропортом России, уступая лишь аэропортам Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково) и Санкт-Петербурга (Пулково). В настоящее время занимает шестое место. На пятом - аэропорт Сочи. По итогам 2018 года пассажиропоток превысит 6 миллионов человек.

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