После расстрела студентов в Керчи третьеклассник из Екатеринбурга пришел в школу с пистолетом

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-18T17:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге третьеклассник школы № 62 пришел на уроки с пистолетом. Оружие заметил классный руководитель, когда ребенок стал хвастаться перед сверстниками.

Руководство школы сразу же сообщило об инциденте в полицию. Мальчик признался, что забрал оружие у дедушки. Пистолет давно не смазывали и стрелять он не может, поэтому школьник забрал его в качестве игрушки.

- История, о которой идет речь, произошла еще в среду, - расскзал «КП» Екатеринбург пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Учащийся 3 «Б» класса школы на улице Тверитина принес в школу похожий на пистолет. Сообщение об этом в ОВД поступило лишь через сутки. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что мальчишка принес не боевой пистолет, а только корпус от него. Но по внешнему виду далеко не каждый сможет распознать фрагмент оружия или настоящий «ствол». Учительница провела беседу с учеником и забрала у него предмет. Сегодня директор школы в присутствии своих заместителей и классного руководителя провела беседу с отцом и дедушкой мальчика. Наделавший шуму несовершеннолетний воспитывается в неполной семье, так как его родители в разводе. До этого мальчик не попадал во внимание полиции.

Родителей мальчика вызвали в полицию. Фото: Google maps

Также после случившегося свою проверку организовала прокуратура.

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку, на предмет соблюдения администрацией школы требований закона, регулирующего вопросы обеспечения безопасности учеников, в том числе будет проверено, как осуществляется антитеррористическая защита, - сообщила пресс-секретарь областного ведомства Марина Канатова. - Как осуществляется контроль проноса предметов в школу, как это проверяется. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне в Керчи учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков устроил настоящий расстрел и взрыв самодельной бомбы в техникуме. В результате бойни погибли 16 студентов и 5 преподавателей.