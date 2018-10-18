«Как я нашла себе мужа»: откровение девушки из Екатеринбурга ростом метр двадцать

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-18T16:40:55+03:00

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Огненные волосы, глаза с искрой, широкая улыбка. И все при ней: грудь, бедра… Единственное «но» - она на всех смотрит снизу вверх. Рост 30-летней Елены Старорусских из Екатеринбурга всего метр двадцать. А мечты, как у большинства девчонок – встретить свою любовь и выйти замуж. И, не смотря на то, что ее внешность далека от модельной, у Лены это получилось..

ПОПАДИ МЯЧОМ В ЛЕНУ

То что она перестала расти, Лена заметила еще в школе. Но врачи лишь развели руками, сказали: все дело в реакции на прививку, которую ей поставили еще в восемь месяцев.

- Диагноз мой звучит красиво: «спондилоэпифизарная псевдогипохондроплазия», - отшучивается Елена. – Ручки-ножки коротенькие, рост маленький, но все внутренние органы у меня как у здорового взрослого человека.

Родители Лены все детство твердили дочке, что она такая же, как все. Никто не перестраивал под неё квартиру - выключатели как были вверху, так и остались. Лена просто брала тапок или швабру и сама включала свет. Другое дело школа. Когда она училась в пятом классе, любимым занятием хулиганов была игра «Попади баскетбольным мячом в Лену». Её и с лестницы толкали, и обзывали, тыкая пальцем. Из обычной школы пришлось перейти в специальную.

Фото: vk.com

- В новой школе-интернате для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата стало проще. Там у меня появились первые друзья. Причем в основном мальчишки, оказалось им со мной очень легко и весело! Я там даже влюбилась первый и единственный раз в жизни, - улыбается Лена. – Он казался мне сильным рыцарем, но прошло время, и я поняла, что он такой же балбес, как и остальные мальчишки.

С того момента Лена поверила в себя. Поняла, что не обязательно иметь ноги от ушей, чтобы понравится мужчинам.

- Надо любить себя! Когда я стала взрослой, мне было непросто принять свой рост, – рассуждает она. – А потом поняла мы – единственные, кто у нас есть: родителей может не стать, у детей начнётся своя жизнь, муж может завтра влюбиться и уйти к другой…

Фото: vk.com

ХОНДРИК – ЭТО ТАКАЯ СУБКУЛЬТУРА?

Когда начался «бум» на соцсети, Лена тоже зарегистрировалась в Интернете, честно выложила свои фотографии с друзьями и без. И тут понеслась… На удивление девушки, парни сами стали ей писать. Предлагали познакомиться, звали гулять.

- Папа всегда шутил надо мной, мол, найдём тебе маленького мужа, а я отвечала: «Нет, минимум ростом метр семьдесят! - смеется Старорусских. – В социальных сетях у меня все фото настоящие, а в переписках я никогда не скрывала, что я «нанотехнологичная». Зачем кого-то обманывать? Как-то написал один парень, договорились встретиться. В итоге эта встреча была первой и последней. Когда шли вместе, все прохожие оглядывались. Весь вечер он был, как дерганный, а потом написал, что не сможет так - ощущение, что все смотрят на него, сверлят взглядами и показывают пальцем.

Поначалу Лену это расстроило. Но потом она махнула рукой.

- Зачем переживать? Чем больше ты за человека цепляешься, тем больше он от тебя отдаляется, - уверена Елена. – Кому нужно, тот и будет со мной рядом.

После неудачного свидания Лена решила зарегистрироваться на сайте знакомств.

Фото: vk.com

- Оказалось, там сидит много неадекватных людей. Мне предлагали секс за деньги ради интереса! У мужчин вообще любимый вопрос: «Как ты занимаешься сексом?» Отвечаю - под одеялом все равны. Внутренние органы у меня развиты абсолютно так же, как и у других женщин моего возраста. А еще какой-то приезжий цирк предложил у них работать – причем это была не шутка! – хохочет Елена. – На сайте знакомств я познакомилась с тремя ребятами. Мы до сих пор общаемся.

Знакомили Лену с парнями и общие друзья. На одной из студенческих вечеринок к Лениной однокурснице подошел друг и попросил с кем-нибудь познакомить. Девушка, недолго думая, отдала ему свой телефон и сказала: выбирай. Парень залез в список ее контактов и выбрал девушку с именем Лена.

- «Я учусь с ней. Она - хондрик (человек маленького роста - ред.), - предупредила подруга. А он подумал, что это как готы, панки, рокеры, в общем, субкультура. Позвонил и предложил встретиться, - рассказывает Елена. Еще по телефону спросил, какой у меня рост. Я говорю: «Как оконный проем» - обычно он 130 сантиметров. Он прикинул, что буду ему по глаза. Видать, был не трезвый - сам-то он выше 180-ти. Когда встретились, удивился, но мы пошли гулять и нам было так хорошо вместе! Мы подружились. А через полгода поженились!

Вместе пара прожила три года.

- Мы хорошие друзья и плохие супруги. Он научил меня готовить, разбирать компьютер. Мы и сейчас дружим.

Фото: vk.com

А НА БАЙКЕ ПОКАТАЕШЬ?

Разочаровавшись в мужчинах, Елена уже не с таким восторгом реагировала на незнакомцев. Поэтому, когда «Вконтакте» ей написал Александр, она по привычке собиралась ответить: «У меня есть муж, трое детей, собака, мама, и все мы живем в однокомнатной квартире. Если у тебя есть трёшка, то мы все с радостью к тебе переедем». Но когда девушка увидела на фотографиях поклонника байк, вместо заготовленной фразы выдала: «Покатаешь?» И он покатал.

Оказалось, они уже встречались раньше. Саша приходил в рок-клуб, где Лена работала администратором.

- Мы долго дружили, ходили на рок-концерты, ездили вместе на байке в Казань, Астану, Соль-Илецк. Он привел меня в мототусовку, где представил меня как Чиби (аниме-персонаж маленького роста с большой грудью - ред.), - подмигивает Елена. - А потом познакомил с родителями. Первый их вопрос был: «Сын, а что нормальную-то найти не мог?». В общем, отношения у нас с ними не срослись. Да и понятно, я бы посчитала их психически нездоровыми людьми, если бы они с радостью меня приняли. Все хотят для своих детей лучшего. Но вот я забеременела. Это было неожиданно, ведь в тот момент я принимала таблетки. Никому не пожелаешь такой жизни, особенно собственному ребёнку. Но после сдачи анализов выяснилось, что моя девочка здорова!

Фото: vk.com

Александр сделал Елене предложение. И она согласилась. В итоге получилось все, как она мечтала. Ее муж ростом выше 180. И сейчас у них порастает дочка – ей уже два годика. А сама Лена работает детским психологом - помогает ребятам с особенностями развития.

- Дети постоянно спрашивают, почему я такая маленькая. Я отвечаю, что каши мало ела, - говорит Елена. – А вообще я привыкла отвечать, что все мы разные. Бывают худые и толстые, высокие и низкие. Я говорю так и детям, и взрослым. Обязательно объясню это дочке. Не все дети добрые и не всех родители этому научили. Не раз сталкивалась с этим. Однажды ехала в метро и услышала разговор подростков лет 14-ти. Девочки начали шептаться и хихикать, а мальчик вступился: «Ну и чего такого, что она маленькая? Ты вон тоже не красавица».