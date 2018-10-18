2018-10-18T14:23:34+03:00
Экономика

Компания ВТБ Страхование жизни увеличила сборы более чем на 70%

Объем сборов составил более 23 миллиардов рублей
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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За девять месяцев 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни составил 23,6 миллиарда рублей, что на 72% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 20,3 миллиарда рублей (прирост – 64%), по накопительному (НСЖ) – 3,3 миллиарда рублей (рост – в 2,4 раза).

Общее количество заключенных договоров за отчетный период достигло 60 тысяч – в 2,2 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. На НСЖ пришлось 82% договоров, на ИСЖ – 18%.

Объем выплат составил 2,7 миллиарда рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.

- Для нас важен рост не только количественных, но и качественных показателей. Дополнительным механизмом контроля за качеством продаж наших продуктов служат приветственные звонки, которые мы делаем в течение нескольких дней после заключения сделки с клиентом, - прокомментировал генеральный ди ректор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев.

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