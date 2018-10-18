2018-10-18T13:58:38+03:00
Общество

Екатеринбуржцы почтили память погибших в политехникуме Керчи

Сотни людей несут цветы и свечи к импровизированному мемориалу на Площади Труда
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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В уральской столице почтили память трагически погибших студентов и преподавателей политехникума в Керчи. Сегодня в Екатеринбурге прошли сразу несколько траурных акций.

В Свердловском областном краеведческом музее, где работает выставка «Керчь - самый древний город России», организовали импровизированный мемориал. Память погибших присутствующие почтили минутой молчания.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

- Произошла огромная трагедия. Конечно, из всего произошедшего будет вынесен урок. Во все муниципалитеты, во все образовательные учреждения отправлены специальные телеграммы, связанные с усилением режима безопасности, - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

Множество цветов и свечей люди несут и на Площадь Труда. Здесь еще одни мемориал организовали волонтерские движения и студенты-медики.

- Выражаем соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. По соседству с политехническим колледжем располагается медицинский колледж. Студенты героически прямо с занятий пошли помогать медикам оказывать помощь раненым и людям, оказавшимся под завалами. Мы говорим им огромное спасибо, - заявил руководитель центра молодежных инициатив Свердловского областного медицинского колледжа Евгений Кузнецов.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

В самой Керчи объявлен трехдневный траур.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

Трагедия в политехническом колледже Керчи произошла накануне. Около полудня в здании прогремел взрыв, а потом началась стрельба. Погибли 15 учащихся и 5 преподавателей. Как выяснилось позже, весь этот ужас устроил студент четвертого курса Владислав Росляков.

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