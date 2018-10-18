2018-10-18T12:15:21+03:00
Экономика

ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве

Банк сможет эффективно взаимодействовать с технологическими стартапами
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ и Фонд развития интернет-инициатив заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова и ди ректор ФРИИ Кирилл Варламов.

В рамках партнерства ВТБ получит доступ к инструментам Фонда для поиска и выстраивания эффективной системы взаимодействия с технологическими стартапами. В интересах бизнес-подразделений банка планируется проведение внутренних демо-дней стартапов-выпускников акселератора ФРИИ. Еще одним важным направлением работы станет развитие предпринимательской культуры и внутреннего спроса на инновации в финансовой организации. ФРИИ будет оказывать банку образовательную и консалтинговую поддержку через проведение стратегических сессий и мероприятий других форматов для выстраивания эффективной системы корпоративных инноваций и реализации пилотных проектов со стартапами.

- ВТБ уже активно взаимодействует с финтех-стартапами, в частности, в банке запущен корпоративный акселератор, – отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ. – Мы стремимся выстроить системную работу с инновациями на открытом рынке, а для этого нужны сильные партнеры с экспертизой в этой области. Партнерство с ФРИИ усилит наши компетенции в сотрудничестве с технологическими стартапами.

- Участие такого крупного игрока как ВТБ должно оказать большое влияние на развитие IT-предпринимательства. Мы рассчитываем, что банк станет нашим стратегическим партнером в вопросе поддержки стартапов, развитии рынка поздних стадий и предоставит доступ стартапов к своей инфраструктуре, — пояснил Кирилл Варламов, ди ректор Фонда развития интернет-инициатив.

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