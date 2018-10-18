2018-10-18T12:09:32+03:00
Общество

Екатеринбуржцы почтили память погибших в политехникуме Керчи

Сотни людей несут цветы и свечи к импровизированному мемориалу на Площади Труда
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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В уральской столице почтили память трагически погибших в Керчи студентов и преподавателей политехникума. Сегодня в Екатеринбурга прошло сразу несколько траурных церемоний.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

В Свердловском областном краеведческом музее, где работает выставка «Керчь - самый древний город России», организовали импровизированный мемориал.

- Произошла огромная трагедия. Мы скорбим вместе с нашими друзьями из Керчи. Конечно, из всего произошедшего будет вынесен урок. Во все муниципалитеты, во все образовательные учреждения отправлены специальные телеграммы, связанные с усилением безопасности, - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

Множество цветов и свечей люди несут и на Площадь Труда - здесь волонтерскими организациями и студентами-медиками организован еще один мемориал.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

- Выражаем соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. По соседству с политехническим колледжем располагается медицинский колледж. Студенты героически прямо с занятий пошли помогать медикам оказывать помощь раненым и оказавшимся под завалами. Мы вместе говорим им огромное спасибо, - заявил руководитель центра молодежных инициатив Свердловского областного медицинского колледжа Евгений Кузнецов.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

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