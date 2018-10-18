2018-10-19T14:45:05+03:00
Гость в студии - Екатеринбург

Авторы курса безопасности для школьников о керченской трагедии: "Чтобы выжить, надо лечь на пол и притвориться мертвым".

Максим и Анастасия Береновы рассказали, как защитить себя в подобной ситуации и о современных угрозах подрастающему поколению
Павел ФИЛИППОВАндрей ЛЕОНОВ
Поделиться:
Максим и Анастасия Береновы, авторы курса безопасности для детей и подростковМаксим и Анастасия Береновы, авторы курса безопасности для детей и подростковФото: Павел ФИЛИППОВ
Изменить размер текста:

Авторы курса безопасности для школьников о керченской трагедии: "Чтобы выжить, надо лечь на пол и притвориться мертвым".

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Екатеринбурге пройдет концерт для заключенных посвященный столетию расстрела царской семьи
Екатеринбуржцы прогуляли 2 миллиона рублей от продажи телефонов, украденных в Перми
На Среднем Урале планируют в два раза увеличить операции по трансплантации
Глава Гордумы Екатеринбурга просит увеличить компенсацию депутатам, чтобы они лучше работали
Музыка Рахманинова, спектакль про Ахматову и фото мастер-класс: на Урале пройдет «Ночь искусств»
Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей
В Белоярке завели уголовное на главу МУПа, который заплатил за несуществующий газопровод
В Асбесте из-за загрязнения воздуха закрыли строительный завод
На Среднем Урале по подозрению в убийстве ищут двух бомжей из Читы
В аэропорт «Кольцово» прилетели 400 килограммов театральных декораций
В Екатеринбурге в 2,5 раза выросло число аварий с пассажирскими автобусами
Свердловская область потратит 300 миллионов рублей на ледовую арену УГМК
В Екатеринбурге изменится расписание автобусов № 17
На 10 перекрестках Екатеринбурга установят новые светофоры
Екатеринбуржец за долги лишился барной стойки и кожаного дивана
Дом в Екатеринбурге, где из-за пожара пострадали дети, штрафовали за нарушение безопасности
День народного единства в Екатеринбурге отметят крестным ходом