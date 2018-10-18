Авторы курса безопасности для школьников о керченской трагедии: "Чтобы выжить, надо лечь на пол и притвориться мертвым".
Максим и Анастасия Береновы рассказали, как защитить себя в подобной ситуации и о современных угрозах подрастающему поколению
Максим и Анастасия Береновы, авторы курса безопасности для детей и подростковФото: Павел ФИЛИППОВ
Изменить размер текста:
Авторы курса безопасности для школьников о керченской трагедии: "Чтобы выжить, надо лечь на пол и притвориться мертвым".
00:00
00:00