18 Окт. 01:00 2018-10-19T14:45:05+03:00

Авторы курса безопасности для школьников о керченской трагедии: "Чтобы выжить, надо лечь на пол и притвориться мертвым".

Максим и Анастасия Береновы рассказали, как защитить себя в подобной ситуации и о современных угрозах подрастающему поколению