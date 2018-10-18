2018-10-18T12:09:32+03:00
Общество

«Перекрестимся и примем»: Екатеринбург может перехватить у Челябинска саммит ШОС

Столица Южного Урала не успеет подготовиться к международному мероприятию
Лев ИстоминОлег Галимов
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Аэропорт Кольцово может вновь принять глав государств-участников ШОСАэропорт Кольцово может вновь принять глав государств-участников ШОСФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург может снова принять гостей и участников международного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проведут в 2020 году. В качестве места проведения ранее был определен соседний Челябинск. И южноуральскому аэропорту «Баландино» для подготовки и реконструкции уже выделили 1 миллиард рублей из федерального бюджета.

Однако в Екатеринбурге сомневаются, что столица Челябинской области успеет подготовиться к ответственному мероприятию. В этом случае город соседний город могла бы подстраховать уральская столица.

- Ходят слухи, что в Челябинске не успеют должным образом подготовиться, и саммит передадут Екатеринбурге. Мы перекрестимся и примем его, - заявил депутат гордумы уральской столицы Константин Киселев.

С неожиданной инициативой выступил депутат Константин Киселев Фото: Алексей БУЛАТОВ

С неожиданной инициативой выступил депутат Константин КиселевФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит отметить, что Екатеринбург в 2009 году уже принимал саммит ШОС, который тогда кроме ряда глав государств-участников город посетило руководство России – президент Дмитрий Медведев и Владимир Путин, на тот момент занимавший должность российского премьера.

Речь об этом зашла во время беседы в воздушной гавани Екатеринбурга – «Кольцово» о переименовании аэропорта. Как стало известно, свое название объект сохранит, однако ему присвоят имя одного из известных уральцев, а в самом аэропорту появятся стенды, посвященные этой личности. Общественники Екатеринбурга на этой неделе проводят опросы в соцсетях, предлагая выбрать людей, чьи имена можно было присвоить «Кольцово». В список попали первый президент России Борис Ельцин и экс-губернатор Эдуард Россель.

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