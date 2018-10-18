Пассажиру стало плохо: в «Кольцово» экстренно сел борт, летевший из Омска в Москву

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-18T12:09:32+03:00

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В аэропорту Екатеринбурга сегодня утром совершил вынужденную посадку борт «Уральских авиалиний». Рейс U6-388 следовал из Омска в Москву, но в пути один из пассажиров пожаловался на ухудшение самочувствия.

- Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту «Кольцово». Пассажира у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, он был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В воздушной гавани Екатеринбурга самолет сел в 7:23. Сразу после того, как медики забрали пострадавшего, борт начали готовить к продолжению полета.

В конце сентбря из «Кольцово» «скорая» забрала годовалую девочку, которая с мамой прилетела из Симферополя бортом авиакомпании «Северный ветер». Во время полета ребенок упал и ударился головой.