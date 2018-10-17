2018-10-17T14:39:44+03:00
Экономика

Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления

Эксперты проанализировали систему корпоративного управления
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ («развитая практика корпоративного управления»). Рейтинг присваивается Российским институтом ди ректоров по результатам ежегодного независимого мониторинга.

В рамках мониторинга анализируются компоненты системы корпоративного управления – права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.

За прошедший год в системе корпоративного управления банка произошел ряд положительных изменений. Среди таких событий – избрание нового состава Наблюдательного совета. В него впервые вошли 5 директоров, не связанных с основным акционером, включая 3 независимых ди ректора, и 4 представителя миноритарных акционеров. Также был избран новый состав ревизионной комиссии, в структуре которой сохранилось место за представителем миноритарных акционеров.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

В качестве положительных изменений эксперты также отметили утверждение новых редакций документов банка – положения об информационной политике и этического кодекса. Кроме того, на высокий уровень рейтинга повлияли предоставление акционерам более подробной позиции Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку годового общего собрания акционеров (ГОСА), раскрытие в годовом отчете дополнительной информации, в том числе о процедуре избрания внешнего аудитора и о проведенной оценке работы наблюдательного совета банка.

Экспертами отдельно отмечено, что проделанная банком работа в части развития системы корпоративного управления создает хорошие предпосылки для повышения рейтинга в будущем.

- Мы продолжим уделять большое внимание совершенствованию системы корпоративного управления как одному из приоритетных направлений. Уверены, что это позволит нам в будущем не только сохранять высокие места в национальном рейтинге, но и усилить наши позиции в нем, - рассказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Успенском соборе прошел праздник волонтеров ВИЗ-Стали
«Все идет по плану»: идеолог мэрии Екатеринбурга ушел из команды Высокинского
Свежий хлеб, глинтвейн и пончо: в центре Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня
Для уральских школьников иностранный язык станет обязательным на ЕГЭ
Миллион квадратных метров: в Березовском обнаружили огромную мусорную свалку
Житель Нижнего Тагила заявил об угоне внедорожника, который он сам разбил в ДТП
В Арамили грузовой поезд насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку
Компания «Azur air» оштрафована за то, что не накормила пассажиров рейса Екатеринбург-Анталья
За каждую тысячу по месяцу тюрьмы: на Урале осужден мошенник, обворовывавший пенсионеров
Губернатор Евгений Куйвашев увеличил жалованье свердловским чиновникам
Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику для ЧМ-2018 спустя три месяца после мундиаля
В гараже Камышлова сгорели три «ВАЗа» и «ГАЗель»
«Автомобилист» прервал победную серию, проиграв казахстанскому «Барысу»
Власти Екатеринбурга на две недели продлили срок ремонта участка улицы Мамина-Сибиряка, закрытый летом
В Верхней Салде студента приговорили к 14 годам колонии за то что он купил наркотик и решил перепродать его однокашникам
На Уралмаше ограбили пункт микрозаймов
На Урал стали в два раза больше привозить фруктов из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей