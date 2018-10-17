2018-10-17T14:08:36+03:00
Происшествия

Сходка авторитетов? В Екатеринбурге полиция накрыла разборку вооруженных людей

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых у отеля на Пионерке
Олег Галимов
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На месте сходки нашли пистолетНа месте сходки нашли пистолетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники «убойного» отдела полиции накрыли сходку вооруженных людей. Вооруженные разборки проходили у отеля «Цезарь» на улице Омской. При виде оперативников участники сходки бросились врассыпную, но полицейским все же удалось задержать нескольких человек.

Администратор отеля утверждает, что не знает о сходке вооруженных людей. Фото: Google maps

Администратор отеля утверждает, что не знает о сходке вооруженных людей. Фото: Google maps

- Там находились сотрудники управления уголовного розыска областного главка и наши коллеги из СОБРа Росгвардии, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Поводом для визита на данный адрес стала оперативная информация о том, что здесь для непонятных целей собралась группа из 40 мужчин, некоторые из которых были вооружены. Несколько человек были доставлены в дежурную часть территориального ОВД. При осмотре площадки, на которой они находились, был обнаружен брошенный травматический пистолет. Сейчас по данному поводу сотрудниками УУР проводится проверка.

Администратор отеля, рядом с которым происходило задержание, заверила нас, что ничего не знает.

- Перестрелки никакой не было и вообще я не знаю, о чем вы говорите. До свидания, - коротко ответили в «Цезаре».

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