Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в конференции Международной ассоциации титана (ITA)

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-17T09:55:59+03:00

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С 7 по 10 октября группа менеджеров Корпорации ВСМПО-АВИСМА работала на конференции Международной ассоциации титана (ITA), проходившей в американском Лас-Вегасе (штат Невада). Возглавил делегацию Корпорации заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Олег Ледер.

– Было важно сравнить наше понимание состояния рынка с его пониманием нашими конкурентами и обменяться информацией по этому поводу с партнёрами. Конференция в США дала нам возможность в очередной раз встретиться с основными заказчиками Корпорации. В Лас-Вегас прибыли делегации Boeing, Airbus, Safran, Utas, представители двигателестроительных фирм и компаний по производству медицинской техники и инструмента.

Boeing и Airbus объявили на конференции, что срок текущих контрактов по прокату и штамповкам у них заканчивается и в скором времени следует ожидать объявления тендеров на новый десятилетний период. Так, что в ближайшие год-два-три нам предстоит большая работа: по некоторым номенклатурам нужно будет утвердить наши позиции, по некоторым группам товара усилиться, то есть расширять наши мощности, как это ВСМПО и делало все предыдущие годы.

И резюмируя всё услышанное на конференции, всю полученную там информацию, можно сделать вывод: потребление титана растёт, и без этого металла сегодня невозможно построить ни самолёт, ни двигатель, ни атомную станцию, ни изготовить медицинские протезы, – подвёл итог Олег Оттович, отвечая на вопросы пресс-службы ВСМПО.

Участие в подобных форумах, как и членство в Международной ассоциации титана (ITA) позволяет Корпорации ВСМПО-АВИСМА более широко сотрудничать с ведущими предприятиями титановой отрасли, получать рекомендации в области развития рынка и информацию о преимуществах и новых сферах применения титана. Своей задачей Международная ассоциация считает популяризацию крылатого металла и его сплавов через проведение форумов, обучающие мастер-классы, семинары, обмен опытом и мнениями.

Некоммерческая торгово-промышленная ассоциация ITA была создана в 1984 году и объединила производителей, пользователей и дистрибьюторов титановой продукции. На сегодня в её состав входят 205 компаний мира.