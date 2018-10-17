Погиб 5-летний ребенок: на Серовском тракте в кювет рухнула иномарка, где ехала молодая семья

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-17T09:55:59+03:00

Они только что прилетели с отдыха и возвращались домой из «Кольцово»

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Ранним утром на Серовском тракте на полном ходу в кювет улетел и перевернулся Hyundai Solaris. В машине находилась семья из трех человек. Родители и их пятилетний сын только что вернулись с заграничного отдыха и ехали из аэропорта «Кольцово» в Нижний Тагил.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- За рулем находился глава семьи с 18 летним стажем вождения. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Полиция установливает обстоятельства и причины ДТП. Отметим, что на автомобиле установлены летние шины.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате аварии родители получили множественные травмы и ушибы, но остались живы. А вот ребенок после открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы напоминают водителям, что уже пора перебортовать колеса, сменив шины на зимние, а также не устраиввать гонки и пристегиваться ремнем безопасности.