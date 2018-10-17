2018-10-17T09:55:59+03:00
Экономика

ВТБ начинает обслуживание карт «Мир» в Республике Беларусь

Выдача наличных осуществляется в белорусских рублях
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Беларусь первой из финансовых организаций Республики предоставила возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов.

Воспользоваться сервисом могут владельцы карт «Мир» любого российского банка. Выдача наличных в банкоматах ВТБ Беларусь осуществляется в белорусских рублях. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту. Технологическую поддержку проекта обеспечивает процессинговая компания «МультиКарта».

- Реализованный ВТБ при поддержке Национальной системы платежных карт сервис расширяет возможности использования карт «Мир» и облегчает клиентам проведение финансовых операций на территории Беларуси, – комментирует Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

- Ежегодно Беларусь посещают около 200 тысяч российских туристов, среди которых немало держателей национальных платежных карт. Благодаря нашему совместному проекту с ВТБ теперь они смогут выполнять операции при помощи обычных и кобейджинговых карт «Мир» в банкоматах Группы ВТБ. До конца 2019 года мы вместе с партнерами планируем расширить сеть приема карт «Мир» как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС, – отметил Максим Лазырин, коммерческий ди ректор НСПК (оператор платежной системы «Мир»).

В России участниками платежной системы «Мир» являются более 300 банков. Группа ВТБ начала выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмиссии ВТБ выпущено уже более 8,5 миллиона карт. Их владельцам доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту для получения зарплат, пенсий и других социальных выплат.

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