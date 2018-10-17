2018-10-17T09:55:59+03:00
Происшествия

На ЕКАДе КамАЗ протаранил легковушку: три человека погибли

По предварительной информации, водитель Suzuki выехал на встречную полосу
Олег Галимов
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На месте аварии работает полиция и скорая помощь. Фото: УГИБДД по Свердловской областиНа месте аварии работает полиция и скорая помощь. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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На ЕКАДе в столконовении КамАЗа и легковушки Suzuki погибли три человека. Больше груз буквально смял иномарку и сжал автомобиль как гормошку. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД и врачи скорой помощи.

Еще один пассажир скончался в машине скорой помоши. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Еще один пассажир скончался в машине скорой помоши. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- На 23-м километре ЕКАД водитель автомобиля Suzuki, по предварительным данным, пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем КамАЗ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - В результате на месте ДТП погибли два человека - водитель и пассажир, позже скончался еще один пассажир.

На фотографиях видно, что от передней части Suzuki практически ничего не осталось. Капот оказался под колесами КамАЗа.

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