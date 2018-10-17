2018-10-17T09:55:59+03:00
Общество

Танки из музея Верхней Пышмы снимутся в военном фильме с Сергеем Безруковым

Киноленту покажут в 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГМКФото: пресс-служба УГМК
Изменить размер текста:

Танки из музея военной техники в Верхней Пышмы сыграли роль в художественном фильме, основанном на реальных событиях.

Съемки ленты под названием «Ильинский рубеж» проходят в Подольске и Калужской области, поэтому, прежде чем выйти на съемочную площадку, боевые машины проехали в прямом смысле пол-страны.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Для картины музей предоставил кинематографистам 10 единиц техники, среди которых средний танк Т-34-76 образца 1941 года, бронеавтомобиль БА-20 1936 года и зенитная прожекторная станция З-15-4 на базе автомобиля ЗИС-5.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

- Мы стараемся быть максимально достоверными вплоть до мелочей. Это касается военной техники, вооружения, амуниции и даже каких-то бытовых моментов. Такого количества настоящих боевых машин ни в одном современном отечественном фильме пока не было, - рассказал генеральный продюсер, заслуженный артист РФ Игорь Угольников.

Фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Главные роли в картине исполнят Сергей Безруков и Евгений Дятлов, а режиссером-постановщиков выступит Вадим Шмелев.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Премьера «Ильинского рубежа» запланирована на 2020 год, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Гражданская жена московского экс-префекта Юрия Буланова: Я носила ему в тюрьму витамины и котлеты, а он обвинил меня в краже 70 миллионов
Приемная дочь актера Бориса Химичева Елена Дмитриева дала интервью «Комсомолке», в котором рассказала свое видение странного уголовного дела о воровстве
Новости 24
Губернатор Евгений Куйвашев увеличил жалованье свердловским чиновникам
Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику для ЧМ-2018 спустя три месяца после мундиаля
В гараже Камышлова сгорели три «ВАЗа» и «ГАЗель»
«Автомобилист» прервал победную серию, проиграв казахстанскому «Барысу»
Власти Екатеринбурга на две недели продлили срок ремонта участка улицы Мамина-Сибиряка, закрытый летом
В Верхней Салде студента приговорили к 14 годам колонии за то что он купил наркотик и решил перепродать его однокашникам
На Уралмаше ограбили пункт микрозаймов
На Урал стали в два раза больше привозить фруктов из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей
Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года
Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым
На Урале гендиректор попал за решетку, не захотев официально устроить нового работника
Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам
В Екатеринбурге назначен новый зам. главы администрации по транспорту и благоустройству
Со второй попытки: в гордуме Екатеринбурга сформировали комиссии
На Среднем Урале стартовало формирование бюджета на ближайшие три года
В Екатеринбурге пьяный торговый представитель открыл стрельбу по окнам жилого дома
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека
Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии
Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в 83-й школе Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главного связиста города
Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов
18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области
Профилактика на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге