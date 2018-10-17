Танки из музея Верхней Пышмы снимутся в военном фильме с Сергеем Безруковым

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-17T09:55:59+03:00

Киноленту покажут в 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы

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Танки из музея военной техники в Верхней Пышмы сыграли роль в художественном фильме, основанном на реальных событиях.

Съемки ленты под названием «Ильинский рубеж» проходят в Подольске и Калужской области, поэтому, прежде чем выйти на съемочную площадку, боевые машины проехали в прямом смысле пол-страны.

Фото: пресс-служба УГМК

Для картины музей предоставил кинематографистам 10 единиц техники, среди которых средний танк Т-34-76 образца 1941 года, бронеавтомобиль БА-20 1936 года и зенитная прожекторная станция З-15-4 на базе автомобиля ЗИС-5.

Фото: пресс-служба УГМК

- Мы стараемся быть максимально достоверными вплоть до мелочей. Это касается военной техники, вооружения, амуниции и даже каких-то бытовых моментов. Такого количества настоящих боевых машин ни в одном современном отечественном фильме пока не было, - рассказал генеральный продюсер, заслуженный артист РФ Игорь Угольников.

Фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Главные роли в картине исполнят Сергей Безруков и Евгений Дятлов, а режиссером-постановщиков выступит Вадим Шмелев.

Фото: пресс-служба УГМК

Премьера «Ильинского рубежа» запланирована на 2020 год, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы.